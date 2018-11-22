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Yaşlılara eziyet eden bakıcı gizli kamera ile yakalandı

Yaşlılara eziyet eden bakıcı gizli kamera ile yakalandı
Yaşlılara eziyet eden bakıcı gizli kamera ile yakalandı

İtalya’da iki yaşlı insana eziyet ettiği gizli kamera görüntüleri ile kanıtlanan bakıcı gözaltına alındı.

Yaşlılara eziyet eden bakıcı gizli kamera ile yakalandı - Tıkla İzle

İtalya'da 81 yaşındaki bir adama ve adamın 86 yaşındaki ablasına bakıcılık yapan Ekvador asıllı bir kadın bakımını yaptığı kişilere eziyet ettiği gerekçesi ile komşuları tarafından polise şikayet edildi. Polis aldıkları ihbar üzerine eve gizli kamera yerleştirdi. Polisin elde ettiği görüntülerde kadının adama ve ablasına şiddet uyguladığı, itip kaktığı görüldü. Görüntülerde ayrıca bakıcının 86 yaşındaki hasta kadının ağzını eşarpla bağladığı ve "Seni bağlayacağım çünkü sessizce uyumak istiyorum. Burada uyunur, konuşulmaz" dediği kaydedildi.
Görüntüler üzerine polis bakıcı kadını gözaltına aldığını duyurdu.  

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