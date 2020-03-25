Yaşlılara kol kanat gerdik

Türkiye'de yeni tip koronavirüs sebebiyle 65 yaş ve üstü kişilerin sokağa çıkması yasaklandı. Bu süreçte yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlara gazeteniz el uzattı. Dağıtım görevlilerimiz, okurlarımızın market ihtiyaçlarını gidermeyi kendisine yeni görev edindi. Yaşlılara seve seve hizmet ettiğini belirten İzmir'deki çalışanımız İsmail Bakartepe “25 senedir bu işi yapıyorum. Her abonemizde telefon numaram var. Onların isteğini yerine getirmek benim için bir şereftir” dedi. Türkiye Gazetesi İzmir Bölge Koordinatörü Yüksel Güven de bu hizmeti dua karşılığında yaptıklarını ifade etti. Okurlarımızdan Ali Yağcı ise “Böyle günlerde birlik olacağız. İnsana hizmet Hakk'a hizmettir. Çok güzel bir uygulama” ifadelerini kullandı.