Yaşlılık aylığı, kira bedellerini içeren kanun teklifi Meclis'te

Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi Kurulması, yaşlılık aylıkları için bin liranın alt sınır belirlenmesi, kira bedellerinde TÜFE'nin artış oranının baz alınması, Hazine ve Maliye Bakanlığının farklı kira sertifikası türlerinden ihraç yapabilmesi, işsizlik ödeneğinde, devamsızlık nedeniyle ödememe durumunun ortadan kaldırılması gibi düzenlemeleri de içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.

Sunulan teklife göre, Türk Hava Kurumu ile sivil havacılıkta görevli pilotlar ve sertifikalandırılmış personele yapılan aylık ödemelerinin gerçek safi değerinin yüzde 70 gelir vergisinden istisna getiriliyor.

5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk kanunu kapsamında düzenlenen ürün senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazançların gelir ve kurumlar vergisinden istisnasının 31 Aralık 2023 tarihine uzatılması öngörülüyor. Kira bedelinin belirlenmesinde tüketici fiyat endeksinin artış oranı olarak belirlenmesi öngörülüyor. Yaşlılık malullük ölüm aylığı almakta olan emeklilere ve hak sahiplerine ödenen aylıklar bin TL alt sınır belirlenecek.

Ahmet Umur Öztürk

