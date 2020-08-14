Yaşlılıkta güçlü kemikler için peynir önerisi

Osteoporozun erkeklerden çok kadınlarda, kadınlar arasında da ince kemik yapılı ve açık tenli olan kişilerde sık görüldüğünü kaydeden uzmanlar, osteoporozun risk faktörlerini; genetik yapı, kısa boylu ve zayıf olma, D vitamini eksikliği, yetersiz kalsiyum alımı, fazla tuz tüketimi, hareketsiz yaşam biçimi, sigara içme ve bazı ilaçlar olarak sıralıyor.

Osteoporozun ülkemizin önemli halk sağlığı sorunlarından biri olduğunu belirten Muratbey Beslenme Danışmanı Prof. Dr. Muazzez Garipağaoğlu, D vitamini ile kalsiyumun kemik sağlığı için ayrılmaz ikili olduğunu vurguladı. Ağırlıklı olarak süt ürünlerinin tüketilmesiyle vücuda alınan kalsiyumun kemiklere yerleşebilmesi için D vitaminine ihtiyaç olduğunu kaydeden Garipağaoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“Osteoporozdan korunabilmek için sağlıklı beslenme ve düzenli fiziksel aktivite ile öne çıkan bir yaşam biçiminin benimsenmesi gerekmektedir. Yaşlı bireylerde D vitamininin deride yapımı ve bağırsaklarda emilimi azalır. Bu nedenle özellikle yaşlı bireylerin, hem bağışıklıklarını güçlendirmesi hem de D vitamini ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için D vitamini ile zenginleştirilmiş peynir çeşitlerini tüketmeleri önemlidir. Çünkü protein ve kalsiyum deposu olan peynir, kemik sağlığının korunmasında en etkili besinlerden biridir.”

"Az tuzlu peynir tercih edilmeli"

Peynirde de az tuzlu peynirlerin tercih edilmesi gerektiğine dikkat çeken Garipağaoğlu, az tuzlu peynirlerin, sadece osteoporoz için değil, hipertansiyon sorunu olan bireyler için de son derece değerli bir besin olduğunu vurguladı. Garipağaoğlu, “Türk toplumunda oldukça çok tüketilen peynir, salamura edilerek saklanan bir besindir. Bu özelliği ile peynir çeşitlerinin birçoğu yüksek miktarda tuz içerebilmektedir. Tuzlu peynir tüketimi, kemik sağlığına zarar vermektedir ve hipertansiyon riskini artırmaktadır. Bu nedenle ileri yaşlarda az tuzlu peynir tüketimi önem taşımaktadır” dedi.

Muratbey Plus ve Muratbey Misto ürünlerinin sadece 100 gramında 5 mcg D vitamini bulunuyor. Her iki ürünün de 100 gramı, T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Beslenme Rehberine (TÜBER) göre 2 yaş üstündeki tüm bireylerin günlük D vitamini gereksiniminin yüzde 33'ünü karşılıyor.