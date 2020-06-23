İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yassıada kanun teklifi kabul edildi

Yassıada kanun teklifi kabul edildi
Yassıada kanun teklifi kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda Yassıada Mahkemeleri’nin yargılamalarının hukuki dayanağını ortadan kaldıran kanun teklifi kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını ortadan kaldıran kanun teklifi üzerinde görüştü. Oy birliği ile kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve 192 milletvekilinin imzasını taşıyan kanun teklifi, 27 Mayıs 1960 darbesinin sonunda kurulan Yüksek Adalet Divanı tarafından gerçekleştirilen ve ‘Yassıada yargılamaları' ile dönemin Başbakanı Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan idam edilirken, teklif, Yüksek Adalet Divanının kullandığı yetkilerin hukuki dayanağını oluşturan ve halen yürürlükte bulunan kanun hükümlerini geçmişe dönük olarak yürürlükten kaldırıyor.

Yassıada yargılamalarından zarar görenler ve mirasçıları tarafından zararlarının karşılanması istemiyle yapılacak başvuruları değerlendirmek ve karara bağlamak üzere Cumhurbaşkanı tarafından bir komisyon kurulacak. Mağdur yakınlarına belli bir miktar tazminat ödenmesi öngörülüyor.

Ahmet Umur Öztürk

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.