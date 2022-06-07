Yassıada mağduru milletvekilinin otomobili Sivas'ta satışa sunuldu

Marka ismini Kızılderili Şefi Pontiac Obwandiyag'dan alan klasik otomobil, orijinalliği ile dikkat çekiyor. Tamamen orijinalliği ile korunarak günümüze ulaşan araç, Yassıada mağdurlarından olan eski Adalet Partisi Konya Milletvekili Ali Saim Kaymak tarafından Türkiye'ye getirildi. Kaymak, Chicago'da üniversite öğrenimini sürdürürken satın aldığı otomobilini eğitimini tamamlamasının ardından Türkiye'ye getirdi. Otomobil vekilin vefatının ardından çocukları tarafından kapalı garajda tutuldu.

Aracın varlığından haberdar olan Sivaslı klasik araç tutkunu Burak Kaplan, geçtiğimiz yıllarda aracı satın aldı. Fabrikadan çıktığı gün kadar orijinal olan ve tüm evrakları bulunan araç şimdilerde yeni sahibini bekliyor. Klasik aracı satışa çıkartan Kaplan, klasik araç tutkunları için hazine olarak nitelendirdiği araca 865 bin TL istiyor.

İlk günkü evrakları duruyor

Kaplan, aracın eski sahibi tarafından yurt dışından getirildiğini vurgulayarak, “Bu araç Pontiac Grand Lemans, 1975 model. İlk sahibinden, ilk plaka, ilk ruhsatlarına kadar her şeyi mevcut. Tamamen fabrikasyon 8 otomatik bir araç. Her şey fabrikadan çıktığı gibi. Bu eski bir Konya Milletvekilinin arabası. 1975 yılında Chicago'da okuduğu üniversiteden mezun olduğu zaman bu aracı alıp Türkiye'ye getiriyor. Bir müddet bindikten sonra vefat ediyor. Bunu garaja çekip bu şekilde muhafaza ediyorlar. Biz bu tür araçlara merakımız olduğu için araştırmalarımız sonucunda böyle bir araç olduğunu öğreniyoruz ve gidip bakıp garajından çıkartıyoruz” dedi.

Görenler geçmişe gidiyor

Kaplan, babasından etkilenerek klasik araçlara merak saldığını ifade ederek, “Bizde onlardan gördüğümüz kadarıyla böyle araçları alıp, muhafaza edip, vitrinimizde sergiliyoruz. İnsanlar bu aracı görünce geçmişe dönüyor, yüzlerinde bir tebessüm oluyor. Araç hakkında baya övgü alıyoruz. O dönemde ki zamanlara gidiyorlar. Bir nevi insanları geçmişe götürüyoruz. Mümkün olduğunca dışarı çıkartmamaya çalışıyoruz.” şeklinde konuştu.

“Böylesi yurt dışında bile yok”

Kaplan, aracın aynı orijinallikte başka bir benzerinin bulunmadığını söyleyerek, “Biz araştırdık, yurt dışında bile bu orijinallikte bir Pontiac yok. Bizde bu şekilde bu güne kadar muhafaza ettik. Orijinal kilometresi 75 binde. İlk sahibi vefat ettikten sonra daha fazla binen olmamış. İlk aldığımızda araç garajda baya tozlanmış ve kirlenmişti. Kayıp bir hazineydi bizde bu kayıp hazineyi bulup çıkarttık. Şu an çalışır yürür vaziyette muayenesi var” diye konuştu.

Fiyatı 865 bin lira

Kaplan, otomobilin emsalsiz olduğunu söyleyerek, “Ayda bir hava güzel olursa bir tur atıyoruz. Daha önce satılığa çıkartmadığımız için görenler fiyatını ve satılık olup olmadığını soruyorlardı. O zamanlar satmıyorduk, şu an için satılığa çıkarıyoruz. Türkiye'de birçok insanın klasik tutkusu vardır. Bu araçlar emsalsiz olduğu için satılığa koyduktan sonra birkaç gün içerisinde el değiştirebiliyor. Gereken ilgiyi şefkati gösterebilecek biri olması bizim tercihimiz. Şu an 865 bin lira olarak düşünüyoruz. İleride ne olur bilemiyorum, fiyatlara göre oynama olabilir” ifadelerini kullandı.

Volkan Kaplan - Mustafa Kurtulan