Yatabare ligdeki 2. golünü attı

Süper Lig'de Giresunspor ile karşılaşan Sivasspor'da başarılı futbolcu Mustapha Yatabare rakip fileleri havalandırdı. Müsabakanın 35. dakikasında Yatabare meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Yatabare böylece bu sezonki ikinci golünü kaydetti. Mücadeleye 11'de başlayan Yatabare, attığı golden sonra sevincini arkadaşları ile paylaştı. Karşılaşma 3-0 Sivasspor'un galibiyeti ile sona erdi.

Oğuzhan Sarzep



İLGİLİ HABER Sivasspor ligde 2. kez kazandı

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.