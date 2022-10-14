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Yatağa bağımlıydı, 9 yıl sonra yürümeye başladı

Yatağa bağımlıydı, 9 yıl sonra yürümeye başladı
Yatağa bağımlıydı, 9 yıl sonra yürümeye başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesinin Sağlık İşleri Dairesi bünyesinde hizmet veren Evde Sağlık Birimi ekipleri, 37 yaşındaki dirençli epilepsi hastası Servet Soncu’nun hayatını değiştirdi. 9 yıldır yatağa bağımlı olan Soncu, 6 aylık fizik tedavinin ardından yürümeye başladı.

Hastalığından dolayı girdiği ameliyatların ardından, yaklaşık 9 yıl boyunca yatağa bağımlı hale gelen Servet Soncu, Büyükşehir Belediyesinin evde uygulanan fizik tedavi hizmeti ile tanıştıktan sonra, 6 ay içerisinde tam bağımsız bir şekilde yürümeye ve tüm ihtiyaçlarını karşılamaya başladı. Fizik tedavi hizmetine başlamadan öncesine kadar, annesinden sadece su isteyip ve 'acıktım' demek dışında hiçbir harekette bulunamayan Soncu, artık kendi başına yemek yiyor, kitap okuyor, merdiven çıkıyor, hatta Engelsiz Yaşam Parkı'nda arkadaşlarıyla aktivitelere katılıyor.

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