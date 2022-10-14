Yatağa bağımlıydı, 9 yıl sonra yürümeye başladı

Hastalığından dolayı girdiği ameliyatların ardından, yaklaşık 9 yıl boyunca yatağa bağımlı hale gelen Servet Soncu, Büyükşehir Belediyesinin evde uygulanan fizik tedavi hizmeti ile tanıştıktan sonra, 6 ay içerisinde tam bağımsız bir şekilde yürümeye ve tüm ihtiyaçlarını karşılamaya başladı. Fizik tedavi hizmetine başlamadan öncesine kadar, annesinden sadece su isteyip ve 'acıktım' demek dışında hiçbir harekette bulunamayan Soncu, artık kendi başına yemek yiyor, kitap okuyor, merdiven çıkıyor, hatta Engelsiz Yaşam Parkı'nda arkadaşlarıyla aktivitelere katılıyor.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.