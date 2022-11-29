Yatağan'da ev yangını

Yatağan kırsal Hacıbayramlar Mahallesi Türbe mevkiindeki bir evde çıkan yangın sonrası Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi. Bölgeye Büyükşehir Belediyesi Yatağan İtfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın sündürülürken, yangının üçlü prizin ark yapması sonucu çıktığı açıklandı. Yangında herhangi bir can kaybı olmazken, ev sahibi bayanın ellerinde hafif yanık meydana geldiği ve eşyalarda hasar oluştuğu öğrenildi.
Bekir Tosun
iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.