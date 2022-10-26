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Yatağında ölü bulunan Gamze'nin anne ve babasıyla birlikte toplam 9 kişi gözaltına alındı

Yatağında ölü bulunan Gamze'nin anne ve babasıyla birlikte toplam 9 kişi gözaltına alındı
Yatağında ölü bulunan Gamze'nin anne ve babasıyla birlikte toplam 9 kişi gözaltına alındı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde öldürülen Gamze Sakallıoğlu'nun ulusal bir televizyon programına katılan annesi Turcen Sakallıoğlu ile babası Mehmet Halil Sakallıoğlu program sonrası gözaltına alındı. Çift ile birlikte 7 akrabası ve yakını daha gözaltına alındı.

Yatağında ölü bulunan Gamze'nin anne ve babasıyla birlikte toplam 9 kişi gözaltına alındı - Tıkla İzle

Geçen 24 Ocak'ta Mazı Mahallesi Çocuk Mezarlığı mevkisinde ailesi ile birlikte yaşamını sürdüren 17 yaşındaki lise öğrencisi Gamze Sakallıoğlu, yatağında annesi tarafından ölü bulunmuştu. Otopsi sonucunda Gamze'nin boyun kemiğinde kırık tespit edilmesi üzerine anne ve babası gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Yürütülen soruşturma kapsamında yakınlarının da ifadesi alındı.

4 çocuklarından en küçüğünün esrarengiz bir şekilde ölü bulunması nedeniyle gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen anne Turcen ve baba Mehmet Halil Sakallıoğlu, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Anne ve baba, aylar sonra adli kontrolle serbest kaldı. Çift, cezaevinden çıktıktan sonra ulusal bir televizyon kanalında yayınlanan programa çıkarak çocuklarının katilinin bulunmasını istedi.
Aylarca programa katılan Sakallıoğlu çifti, bugün yeniden gözaltına alındı.
 

Hamdi Yörür - Eren Ayhan
 

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