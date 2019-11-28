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Yatağınızdaki yaratıklara dikkat

Yatağınızdaki yaratıklara dikkat
Yatağınızdaki yaratıklara dikkat

Yatağınızdaki tehlikeye dikkat! Evinizde bulunan yataklar milyonlarca küçük canavarla dolu. Mayt adı verilen karıncadan küçük bu yaratıklar sağlığımıza zarar veriyor. Üstelik maytları yatağınızdan elle ya da bezle temizlemeniz de mümkün değil.

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Evinizde bulunan yataklar milyonlarca küçük canavarla dolu. 1 gram tozun içinde 20 milyon civarında bulunnan ve insan sağlığına ciddi zararları olan toz sandığınız bu canlıların adı 'mite'.

Mite'lar Gözde kanlanma, burunda kaşıntı ve bronşların içinde gittiği zaman ise alerjik astım adı verilen ataklara sebebiyet veriyor. 

Beş yıllık bir yatakta on milyondan  fazla 'Mite' var

Mite adı verilen bu ölü böcekler gözle görülmedikleri için insanların çoğu gece rahat bir şekilde uyuyor fakat hijyen açısından Mite'lar insan sağlığını önemli derecede tehdit eden bu mitelar yıllık bir yatakta on milyondan fazla oranda bulunuyor. 

Mite'lardan kurtulmanın yolu yatağı düzeli olarak temizlemek

Hepa filtreli elektrik süpürgeleri kullanarak yatağınızdaki mite'ları \%10 civarında temizlemek mümkün fakat yüzde doksanbeş'i hala yatağınızda duruyor ve  en az sekiz saatiniz onlarla beraber geçiyor. Bu nedenler Mite'lar'dan kurtulmak için bu temizliği her ay düzenli bir şekilde yapmanız gerekiyor. 

 

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