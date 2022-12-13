Yatak iade tartışması karakolluk oldu

Geçen hafta kent merkezindeki Enza Mobilya mağazasına gidip çocuk yatağı sipariş eden Gülşah Akyılmaz, önceki gün evlerine teslim edilen ürünü geri iade etmek istedi. Kocası ve 10 aylık bebeğiyle birlikte mağazanın yolunu tutan anne, yatağın hijyenik ürün kategorisine girdiği için iade alınamayacağı yanıtıyla karşılaştı. Ürünün 14 gün süreyle iade edilebileceğini iddia eden Akyılmaz, talebini sürdürürken kocası ve mağaza sahibi arasında yaşanan tartışmayı da cep telefonu kamerasıyla görüntülemeye başladı. Diğer müşterilerinin yanında görüntülenmesinin doğru olmadığını belirtip "Kapatın" diye sinirlenen mağaza sahibi Ahmet Erdem, çekimin durdurulmasını istedi. Yaşananları kaydetmeye devam eden Akyılmaz'ın üzerine yürüyen mağaza sahibi, elindeki kameraya vurup dışarı çıkmalarını istedi. İlk defa karşılaştıkları durum sonrası polis çağıran kadın müşteri ve eşi ile mağaza sahibi karakola giderek ifade verdi. Şikayet üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Murat Çelik

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