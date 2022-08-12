Yatalak babası için köy evine asansör kurdu

Zara ilçesi Gümüşçevre köyünde yaşayan Abdullah Yüksel, yaklaşık 3 yıl önce felç geçirip yürüme yetisini kaybetti. Yüksel, birilerinin yardımı olmadan evden dışarı çıkamayınca yatağa bağımlı hale geldi. Oğlu Mustafa Yüksel, babasının bu durumuna çok üzülerek köy evine kendi geliştirdiği bir sistemle ilkel bir asansör kurdu.

Yüksel, kurduğu asansör sistemiyle tekerlekli sandalyeye mahkum olan ve ikinci katta yaşayan babasının rahatça dışarı çıkıp eve girmesini sağladı. Daha önceleri köylülerin yardımı olmadan babasını dışarı çıkartamadığını belirten Yüksel, asansör sayesinde bu problemleri çözdüklerini ifade etti.

Mustafa Yüksel, asansör olmadan önce babasının eve giriş çıkışını köylülerden yardım alarak sağladığını belirterek, “Babam 3 yıl önce yatalak oldu. Ne yapabilirim diye düşünüyordum. Ben de bu asansörü düşündüm. Köyden arkadaşım Faruk Yücel'le birlikte tasarladık yaptık çok şükür. Daha önce babamı sırtımızda, kucağımızda, köylü arkadaşlardan yardım alarak evden çıkarıyorduk. Fakat bunu tasarlayınca kimsenin yardımına ihtiyacımız kalmadı. Tek başıma sandalyesine oturtuyorum, indiriyorum aşağıya. Temiz hava aldırıyorum. Bundan faydalanmak isteyen, nasıl yaptığımı merak eden arkadaşlar arayabilirler” dedi.

Baba Abdullah Yüksel, asansörün oldukça kolaylık sağladığını belirterek, “İstanbul'da tasarladılar, buraya gelip yaptı. İnip çıkıyoruz. Kolaylık oldu. Allah razı olsun oğlumdan. Çok rahat. Asansör olmadan önce zorlanıyordum” diye konuştu.

Anne Keziban Yüksel de, “Bu asansör olmadan önce arkasından tutarak çıkartıyorduk. Benim için çok zor oluyordu. Komşuları çağırıyordum. Dört erkek geliyordu. Buluyordum sokaklardan. Çağırıyordum, Allah razı olsun geliyorlardı. Oğlum onun için asansör yaptı. Onla indirip çıkartıyorum. İşim biraz rahatladı. Şimdi kolay oldu. İstediği zaman indiriyoruz, istediği zaman çıkarıyoruz. Çok güzel bir duygu. 'Anne sen yat, ben yaparım' diyor. Ama ben ona kıyamıyorum “ifadelerini kullandı.

Onur Erden

