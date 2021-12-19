Yatırımcılara altın tavsiye

Döviz kurunda yaşanan artışla ilgili olarak açıklama yapan Denizli Sarraf ve Kuyumcular Odası Başkanı Yusuf Yıldırım, parasını Türk Lirasında tutmak istemeyenler için döviz yerine, en güvenli liman ve yatırımcısını hiç üzmeyen milli yatırım aracı olan altının tercih edilmesi gerektiğini söyledi.

Dövizle birlikte altın fiyatlarında da yükselme olduğunu, şuan yüksek fiyat nedeniyle insanların altın almak yerine satmayı tercih ettiklerini anlatan Başkan Yılmaz, “ Altın fiyatlarının yükselmesiyle beraber vatandaşlarımız bunu bir satış fırsatı olarak görmeye başladı. Şu anda alımdan ziyade vatandaşlarımız satım yönlü tercih ediyor. Tabii daha önce Yatırım olarak ellerinde tuttukları altının fiyatının yeterince düşün yükseldiğini düşürerek, karlizasyon olarak değerlendirmeye çalışıyorlar. Ben zaten her zaman söylüyorum, vatandaşlarımız döviz yerine altını tercih etsinler, bizim geleneksel yatırma aracımızdır. Dövizi sadece ihtiyacı olanlar alsın. Bunlar sanayiciler olabilir, ithalatçılar olabilir, dövizde iş yapanlar olabilir. Parayı dövize yatırmak yerine dünyanın en değerli metali olan, güvenli liman olan altını tercih etsinler. Altın bugüne kadar hiçbir zaman vatandaşımız yanıltmadı, hep yüzünü güldürdü. TL'de durmak istemiyorlarsa yatırım aracı olarak bence altını tercih etsinler. Dövizde tutmak bence çok doğru değil. Geçen seneden bugüne yaklaşık yüzde 70-75 olan altın fiyatları arttı. 2022'de de altın yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam edecektir” dedi.

"Modeller güzel ama parası güzel değil"

Altın müşterisi Hasan Şimşek, “Altın bütçemizi aşıyor. Daha düşük ürün fiyatı daha düşük ürün hanımla bakmamız lazım. Modeline fiyatına bakmamız lazım. Modeller güzel ama parası güzel değil. Paralar bizim bütçemize uymuyor. Hanımla gelip bakmamız lazım. O zamanda bizim bütçe yetmez ama istedikleri olur yani” dedi.

Atilla Özer - Hasan Durna

