Yattara Muğla Ortaköyspor'da

Ortaköysporlu taraftarlar İbrahim Yattara için karşılama töreni düzenledi. İbrahim Yattara havalimanındaki karşılamanın ardından şehir turu gerçekleştirdi. Cumhuriyet meydanında tur atan Yattara ve Ortaköysporlu taraftarlar Cumhuriyet meydanında Yattara ile birlikte davul zurna eşliğinde eğlendi.

İbrahim Yattara yaptığı açıklamada, "19 senedir Türkiye'de yaşıyorum. İlk defa geldim buraya. Gerçekten çok memnun oldum. Bugün ilk defa geldim ama iyi ki geldim. İyi insanlarla tanıştım, inşallah bundan sonra hep burada kalacağım" dedi.

Aykut Kurt

