Yavan dolma Tarifi, Yavan Dolma Malzemeleri Neler?

Malzemeler



500 gram kuru bakla

Bir buçuk su bardağı aşurelik yarma

500 gram dolmalık kıyma

2 adet soğan

6 dilim pastırma

500 gram çorbalık kemik

1 demet maydanoz

2 yemek kaşığı salça

500 gram sarmalık yaprak

Tuz, karabiber, kırmızıbiber

Yapılışı

Kuru baklayı akşamdan ıslatın. Kabuklarını ayıkladıktan sonra ikiye bölün. Soğanları, pastırmaları ve maydanozu küçük küçük doğrayın. Birbirine harmanlayın. İçine baklaları, kıymayı, yarmayı, salçayı katın. Malzemeyi iyice harmanlayın. Hazırladığınız bu içten biraz alıp yaprağın ortasına koyun. Yaprağın önce bir ucunu, sonra diğerini kapatın. En son, etek kısmını kapatıp bohça biçiminde sarın. Tencerenin dibine çorbalık kemikleri dizin. Sardığınız dolmaları bunun üzerine ve arasına koyarak yerleştirin. Kısık ateşte yarım saat, 45 dakika kadar pişirin ve servise sunun.