Yavan dolma Tarifi, Yavan Dolma Malzemeleri Neler?

Malzemeler
500 gram kuru bakla
Bir buçuk su bardağı aşurelik yarma
500 gram dolmalık kıyma
2 adet soğan
6 dilim pastırma
500 gram çorbalık kemik
1 demet maydanoz
2 yemek kaşığı salça
500 gram sarmalık yaprak
Tuz, karabiber, kırmızıbiber
Yapılışı
Kuru baklayı akşamdan ıslatın. Kabuklarını ayıkladıktan sonra ikiye bölün. Soğanları, pastırmaları ve maydanozu küçük küçük doğrayın. Birbirine harmanlayın. İçine baklaları, kıymayı, yarmayı, salçayı katın. Malzemeyi iyice harmanlayın. Hazırladığınız bu içten biraz alıp yaprağın ortasına koyun. Yaprağın önce bir ucunu, sonra diğerini kapatın. En son, etek kısmını kapatıp bohça biçiminde sarın. Tencerenin dibine çorbalık kemikleri dizin. Sardığınız dolmaları bunun üzerine ve arasına koyarak yerleştirin. Kısık ateşte yarım saat, 45 dakika kadar pişirin ve servise sunun.