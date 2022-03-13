İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Yavoriv'deki yaralı askerler Lviv'e gönderiliyor

Yavoriv'deki yaralı askerler Lviv'e gönderiliyor
Yavoriv'deki yaralı askerler Lviv'e gönderiliyor

Ukrayna'da NATO’ya bağlı olduğu iddia edilen askeri merkezin 30 roketle vurulmasının ardından yaralı askerler Lviv’e sevk ediliyor.

Yavoriv’deki yaralı askerler Lviv’e gönderiliyor - Tıkla İzle

Lviv'in kuzeybatısında Polonya sınırına 30 kilometre uzaklıkta bulunan ve Yavoriv Askeri Poligonu (Uluslararası Barışı Koruma ve Güvenlik Merkezi) olarak bilinen, NATO'ya bağlı uluslararası askeri birliklerin de olduğu iddia edilen üst bölgesine yapılan roketli saldırıda yaralanan askerler Lviv'e sevk ediliyor.

Saldırı ile ilgili açıklama yapan Lviv Belediye Başkanı Andrey Sadoviy, "Resmi verilere göre askeri noktaya 30 roket saldırısı düzenlendi. Uçaklar Saratov'dan (Rusya) kalkarak Karadeniz üzerinden geldi. Saldırı sonucunda 9 kişi hayatını kaybetti, 57 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahale yapıldı ve bir kısmı hastanelere götürüldü" demişti.

Volkan Kayalar - İsmail Coşkun
 

İLGİLİ HABER
Rus füzeleri Yavorivdeki askeri üssü vurdu: 35 ölü, 134 yaralı Rus füzeleri Yavoriv'deki askeri üssü vurdu: 35 ölü, 134 yaralı

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.