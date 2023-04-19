Yavru ayı kara yolunda otomobilin ışığıyla son sürat koştu!

Yolda bir vatandaş ailesi ile birlikte gece saatlerinde otomobiliyle seyir halindeyken, yola bir anda yavru ayı çıktı. Yavru ayı kara yolunda otomobilin ışığında bir süre koştu. Şaşkınlık içerisinde o anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden vatandaşlar aracın şoförüne bir süre daha takip etmesini söyledi.

Sürücü ise ayıyı gözden kaybetmemek için hızını düşürdü. Daha sonra ayının yorulduğunu düşünen sürücü ayının gitmesine müsaade etti. Otomobilin ışığıyla bir süre süratle koşan yavru ayı, daha sonra dağlık alana doğru giderek gözden kayboldu.

Araç içerisinde bulunan yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenen yavru ayının hızla koşması ise izleyenleri hem şaşırttı hem gülümsetti.

Öznur Demir



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