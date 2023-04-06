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Yavru ayı ve annesinin kar keyfi drone ile görüntülendi

Yavru ayı ve annesinin kar keyfi drone ile görüntülendi
Yavru ayı ve annesinin kar keyfi drone ile görüntülendi

Artvin’de Kaçkar Dağları'nın eteklerinde yavru ayı ve annesinin kar üzerindeki oyunları drone kamerası ile havadan görüntülendi.

Yavru ayı ve annesinin kar keyfi drone ile görüntülendi - Tıkla İzle

Artvin'in Yusufeli ilçesinde Kaçkar Dağının eteklerinde yer alan Yaylalar köyünde karların üzerinde kayarak oynayan yavru ayı ve annesinin keyifli halleri drone kamerasına yansıdı. Kaçkar Pansiyon işletmecisi Cihat Bayram tarafından çekilen görüntülerde, anne ayı yavrusu ile kar üzerinde oyunlar oynuyor. Kar üzerinden önce yavru ayı daha sonra annesi kayıyor.

Adem Güngör

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