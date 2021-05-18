Yavru ayıların ilginç görüntüleri kameralara takıldı

Merkeze bağlı Dörtkonak köyünde gece saatlerinde duydukları homurtular üzerine bahçelere giden Kadir Demirel ve arkadaşları 2 yavru ayıyı bahçenin içinde oynarken görünce ayılara seslendi. Işık ve sese kulak kabartarak gizlendikleri yerden çıkan yavru ayıların kaçmamaları ise dikkat çekti.

Yavru ayılara “Annenizin yanına gidin” diye seslenen Demirel'in bu sözlerinin ardından ışığa doğru gitmek için hamle yapan yavru ayılar kısa bir süre sonra hızla annelerinin yanına kaçtı.

Bu anları sosyal medya hesaplarından paylaşan Demirel, o gece yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

“Arkadaşlarla köyün içinde yürüyüş yaparken homurtular duyduk. Gece yarısı olduğu için yanımızda fenerler vardı. Biraz da tedirgin şekilde sesin geldiği yere fenerleri tuttuğumuzda 2 yavru ayının birbiriyle güreşip oyun oynadıklarını gördük. Oyun oynarken bizi fark etmediler bile. Bunun üzerine bende onlara seslenince bize döndüler. Bu görüntü amatörler tarafından zor belki de yakalanması imkansız bir görüntüydü. Ayıya bu kadar yaklaşılan ve adeta sohbet edilen bir görüntü daha görmedik. Bir süre sonunda annesi bizi uzaktan fark edince homurdandı ve yavrular hızla annelerine doğru kaçtı.”

Recep Ergin