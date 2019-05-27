Yavru karacayı derede boğulmaktan orman çalışanları kurtardı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bulunan orman işletmesinde çalışan Kemal Özçelik, ayağından yaralı bir karacanın koşarak kendisini işletmenin yakınından geçen Mudurnu Deresi'ne attığını gördü. Yaralı hayvanı bir süre izleyen Özçelik, karacanın dereden çıkamadığını ve hareketsiz halde yattığını fark ederek dereye gitti. Özçelik, dereye girerek ayağı kırılan ve sırtında yaralar olan yavru karacayı kucağına aldıktan sonra sudan çıkardı. Orman İşletmesi Şefliğine götürülen yavru karacaya su veren çalışanlar, daha sonra durumu Milli Parklar Müdürlüğü'ne haber verdi.

Karacanın bulunduğu orman işletmesine gelen yetkililer, yaralı hayvanı alarak tedavisi için Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne götürdü. Yaralı karacanın tedavisinin ardından tekrar doğaya salınacağı belirtildi.

Faruk Çidem

