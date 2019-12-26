İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yavru köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil takla attı: 2 yaralı

Yavru köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil takla attı: 2 yaralı
Yavru köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil takla attı: 2 yaralı

Gümüşhane’de önüne çıkan yavru köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil yoldan çıkarak takla attı. Kazada 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Kelkit ilçesinden arkadaşıyla birlikte ilçeye bağlı Gümüşgöze Beldesine giden ve sürücülüğünü Hüseyin Kaya'nın (32) yaptığı 17 LN 963 plakalı otomobil, karayolunda ilerlerken Köycük köyü yol ayrımına geldiğinde birdenbire önüne çıkan yavru köpeğe çarpmamak için sürücüsünün yaptığı manevra sonucu kontrolden çıktı.

Yoldan çıkarak takla atan araç yoldan yaklaşık 10 metre mesafede ters dönerek durabildi. Kazada sürücü Kaya ile araçta yolcu olarak bulunan Mehmet Bülbül (28) yaralandı.
Yol kenarındaki aracı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis görevlileri tarafından Kelkit Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Recep Ergin
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.