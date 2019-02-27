Yavru köpeğe dakikalarca kalp masajı ve suni teneffüs yapan itfaiye eri İHA'ya konuştu

Geçtiğimiz günlerde Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın 1. katında çıkan yangında ev içinde bulunan bir yavru köpek dumandan etkilenmişti. Olaya müdahale eden Kocasinan İtfaiye Amirliği'nde görev yapan Semih Olcay, dumandan etkilenip nefessiz kalan yavru köpeği hayata döndürmek için dakikalarca suni teneffüs ve kalp masajı yaptı. Köpeğin hayata tutunması için uzun süre uğraş veren itfaiye erinin tüm çabasına rağmen yavru köpek hayatını kaybetti.

Yaptığı müdahaleyi bir vatandaşın cep telefonuyla çekip sosyal medyada yayınlaması sonucu itfaiye erinin yaptığı müdahale büyük takdir topladı. Yavru köpeği kurtarmak için elinden gelen bütün çabayı gösteren o itfaiye erine İhlas Haber Ajansı ulaştı.

“İnsanlar bizleri gördüğü zaman hemen araçlarını kenara çekseler daha çabuk olay yerine varacaktık”

Köpeği kurtarabilmek için elinden geleni yaptığını ifade eden Kocasinan İtfaiye Amirliğinde görevli olan İtfaiye eri Semih Olcay trafik yoğunluğu daha az olsaydı yavru köpeğin kurtarılma şansının olabileceğini belirterek, “Bizim işimiz gönül işi, parayla yapılabilecek bir meslek değil. Gönülden yapabildiğiniz zaman bir insanın ve ya canlının hayatı için kendi canınızı hiçe sayıyorsunuz. Bunun maddi olarak bir karşılığı olamaz. Orada yaşadığımız bir olay her zaman başımıza gelen ancak kameralara yansıyan bir durum oldu o anda. Köpeğin hayatını kurtarmaya çalıştık, bir canlının yaşama tutunmaya çalışmasını sağladık başaramadık ve sonucunda üzüldük. Bizim o yavru köpeği kurtarma şansımız, trafik daha az yoğun olsaydı, insanlar bizleri gördüğü zaman hemen araçlarını kenara çekseler araçlarını daha çabuk olay yerine varacaktık. Bu yavru bir köpekti bu bir insan da olabilirdi. Elimizden geleni yaptık köpeğe de çok üzüldüm. İnsanların daha dikkatli olması gerekiyor, acil durum ekiplerinin önünde durmamaları gerekiyor” dedi.

“Sokaklarımız dar İtfaiye araçlarımız büyük”

İtfaiye eri Semih Olcay, acil durum ekiplerinin olaya en hızlı şekilde müdahale etmesi için vatandaşların özverili olması gerektiğini altını çizerek, “ İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yapmış olduğu park alanları var ancak insanlar bu duruma pek aldırış etmiyorlar buna da sebep park yerlerinin evlerine uzak olması. İnsanlar evlerine en yakın yerlere park etmeye çalışıyor, İstanbul gibi büyük bir şehirde yaşadığımız için bu çok zor oluyor. Sokaklarımız dar İtfaiye araçlarımız büyük, insanların bu konuda biraz daha özverili olması lazım. Çünkü yarın öteki gün kendi evleri de yanabilir kendi canlarına da zarar gelebilir İtfaiye'nin Ambulans ekiplerinin yani acil durum ekiplerinin olay yerine hızlı intikal edebilmesi için biraz daha özverili olmamız gerekiyor” diye konuştu.

Ufuk Kıvık