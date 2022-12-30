Yavru köpek kafasını öyle bir yere soktu ki bir daha çıkartamadı

Şarkışla'da yaşayan Murat Dinç, aracıyla Emlak Karacaören köyü yolunda ilerlerken hareket eden bir cisim fark etti. Biraz geçtikten sonra geri dönen Dinç, cismin kavanoz olduğunu ve yavru köpeğin kafasının kavanoza sıkıştığını gördü. Dinç, hemen nefes almakta ve ilerlemekte güçlük çeken yavru köpeğin yardımına koştu. Kavanoza kafası sıkışan yavru köpek kısa bir çalışmanın ardından kurtarıldı. Kurtarılan köpeği arabayla veterinere götürüp tedavi ettiren Dinç, çok mutlu olduğunu dile getirdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Mehmet Bardak

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