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Yavru kuşları şırınga ile besliyor

Yavru kuşları şırınga ile besliyor
Yavru kuşları şırınga ile besliyor

Kahramanmaraş’ta kuş tutkunu 68 yaşındaki Nusret Sapsız, yavru kuşlarını içerisine mama bıraktığı şırınga ile besliyor. Kuş tutkununun, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüleri büyük beğeni topladı.

Yavru kuşları şırınga ile besliyor - Tıkla İzle

Kahramanmaraş'ta yaşayan Nusret Sapsız, 15 yaşında bu yana kuşlara olan tutkusu ilerlemiş yaşına rağmen devam ediyor. Sapsız'ın çiftliğinde birbirinden değerli onlarca kanarya ve ötüm kuşları da yer alıyor. Kuşların yavrularına da itina ile bakımlarını yapan Sapsız, onları içerisine mama bıraktığı şırınga ile beslemeye çalışıyor. Sosyal medya hesabında paylaştığı görüntülerde, kafesteki kuşları alan ve şırınga ile kuşlara yediren yaşlı adam, daha sonra kuşların ağzını siliyor.

Kuş tutkunlarının buluştuğu (Ornitoloji) ‘Kuş Bilimi Derneği' başkanlığını da yürüten Sapsız, pandemi sürecinde vakit geçirdiği tek tutkusunun kuşları olduğunu söyledi.

Halil Ulubey
 

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