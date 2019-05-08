Yavru oğlak sahibinin omzunda yaşıyor

Yeniceköy Mahallesi'nde ikamet eden ve oto tamirciliği yaptığı öğrenilen Mustafa Keskin'in uzun zamandır evinin bahçesinde beslediği keçilerinden biri 2 yavru dünyaya getirdi. 20 günlük yavrulardan birinin oldukça hareketli olduğunu fark eden Keskin, oğlakla zaman geçirmeye başladı. Oyun oynamayı seven oğlak, sahibini görünce omuzlarının üzerine çıkıyor. Sahibinin omuzların inmeyen oğlağı görenler de şaşırıyor.

Can dostuyla zaman geçiren Mustafa Keskin'in o anları sosyal medya hesabın paylaşması büyük ilgi görüyor.

Seyfettin Aras