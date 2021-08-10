Yavru tavşan alevlerin arasından yaşama tutundu

Manavgat ilçesinde 28 Temmuz'da 4 farklı noktada aynı anda çıkan yangın 10 gün sürmüş ve binlerce hayvan telef olmuştu. Söndürme çalışmalarında veya yangın anında bulunup kurtarılan hayvanların tedavisi sürüyor. Yangının üzerinden 13 gün geçmesine rağmen, yanan ve dumandan etkilenen hayvanlar sahra hastanesine getirilmeye gelmeye devam ediyor. Yangından en fazla etkilenen yerlerden Kalemler Mahallesi'nde İbrahim Top isimli vatandaş, annesi yanarak telef olan bir yavru tavşan buldu. İbrahim Top, 15-20 günlük olduğu tahmin edilen tavşan yavrusunu motosikletiyle sahra hastanesine getirdi. Yavru tavşan veterinerler tarafından hemen tedaviye alındı. Dumandan etkilendiği belirlenen yavru tavşana ilk etapta oksijen verilirken, içerisinde yiyecek ve su bulunan kuvöze konulmak suretiyle tedavisine devam edildi.

Zeytin bahçesinde toprak altında buldu

Kalemler Mahallesi'nde yangının zarar verdiği zeytin bahçesini traktörle sürmek için gittiğini anlatan İbrahim Top, “Traktörle tarlayı sürmeye başladığım sırada bir tavşanın yanmış olduğunu gördüm, alıp tarlanın dışına çıkarmak için gittiğimde, toprağın altında hareketlilik olduğunu fark ettim. Kazınca yavru tavşanla karşılaştım. Toprak altında yanmaktan kurtulmuştu. Alıp tedavisinin yapılması için buraya getirdim” dedi.

"Dumandan etkilenmiş"

Sahra hastanesinde yavru tavşanın tedavisini üstlenen veteriner Hasan Cellat, tavşanın dumandan oldukça etkilendiğini belirterek, “İlk olarak oksijen vererek kendisine gelmesini sağladık. Şu an her şey normal görünüyor. Kuvözde oksijen vermeye, yiyecek ve su vermeye devam edeceğiz. En kısa sürede tamamen iyileşeceğine ve doğal yaşamına bırakılacağına inanıyorum” dedi.

"13 gün sonra bile yaralı hayvanlar geliyor"

Gönüllülerin hizmet verdiği sahra hastanesine, yangının üzerinden 13 gün geçmesine rağmen hala yaralı ve dumandan etkilenmiş hayvanlar getirilmeye devam ediyor. Dumandan etkilenen bir koyun ile keçinin tedavisine de veterinerler tarafından devam ediliyor. Oksijen verilmek suretiyle tedavilerine başlanan hayvanlara serum takılarak beslenmeleri sağlanıyor. Koyun ve keçinin yanmış bir alanda birlikte bulundukları öğrenildi.

Arif Kaplan-Cemal Turan Kaya