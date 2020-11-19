Yavru vatanın yerli solunum cihazı MÜSİAD'da yerini aldı

MÜSİAD'ın iki yılda bir düzenlediği Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ticaret Zirvesi MÜSİAD EXPO 2020, 18 Kasım'da ziyarete açıldı. Yakın Doğu Üniversitesi, MÜSİAD EXPO 2020'ye KKTC'nin yerli otomobili GÜNSEL ve Yakın Doğu Üniversitesi İnovasyon Merkezi mühendislerince geliştirilen yoğun bakım solunum cihazı ile katıldı. Seri üretim aşamasına gelinen yoğum bakım solunum cihazı, Yakın Doğu Üniversitesinin sağlık sektörüne yönelik geliştirdiği ürünleri çatısı altında topladığı “IKAS Medical” markasıyla üretilecek.

Özellikle bütün dünyada COVID-19'un ikinci dalgasının yaşandığı bu günlerde, görücüye çıkan “IKAS Medical Yoğun Bakım Solunum Cihazı”, MÜSİAD EXPO 2020'nun en çok ilgi gören stantlarından biri oldu. Hastane yöneticileri ve medikal şirketler olmak üzere sağlık sektörünün aktörleri tarafından ilgiyle karşılandı. Seri üretim sonrası satış süreci için distribütörlük görüşmeleri de gerçekleştirildi.

Tam fonksiyonlu solunum cihazı, hastanelerin yoğun bakım ve acillerinde kullanılmak üzere geliştirildi. Böylece başta KKTC ve Türkiye olmak üzere, talep gelen ülkelerin yoğun bakım kapasitelerini artırmak hedefleniyor. Cihazın seri üretimine ise 2020 bitmeden başlanacak bilgisi verildi. Cihaz ile ilgili ayrıca oluşturulan simülasyon ortamında, doktor kontrolünde gerçekleştirilen bütün testleri geçerek başarısının kanıtlandığı belirtildi.

Cihazın teknik özellikleri

Solunum cihazı yazılımla dijital olarak kontrol edilebiliyor, körüksüz ve daha az mekanik parçaya sahip. Yeni nesil türbinli özel olarak tasarlanmış bir motor ve özel kontrol yazılımı ile yüksek basınç verimliliği, yüksek akış kapasitesi ve düşük güç tüketimi ile sessiz çalışıyor. Eski nesil ventilatörlere kıyasla daha az hareket eden parçadan oluştuğu için arızalanma riski daha düşük ve bakım gideri de daha az.

Yapay zeka sistemi ile çalışıyor

Yakındoğu Üniversitesi'nden Makine ve Otomotiv Mühendisi Kemal Ruso geliştirdikleri cihazla ilgili bilgilendirmelerde bulunarak, “Koronavirüs ile birlikte ülkemizde ciddi anlamda solunum cihazları konusunda bir açık olduğunu gördük ve üniversitemiz adına İKAS Medical şirketini kurarak çalışmalara başladık. 50'ye yakın mühendisle önce alternatif solunum cihazı geliştirdik, sonrasından da 6 aylık bir sürenin sonunda hastanede kullanılabilecek daha üst seviyede bir solunum cihazı elde ettik. Hastane tipi olan cihazımızın arka planında bir yapay zeka sistemi mevcut ve diğer bütün solunum cihazlarından farkı daha az mekanik ve hareketli parça ile tribün vasıtasıyla ana modülün solunumu gerçekleştirmesini sağlıyoruz” dedi.

“Çalışmalarımızı yoğunlaştırdık”

Ruso ayrıca piyasadaki gerekli tedariki sağlamak adına çalışmaları yoğunlaştırdıklarını da dile getirerek, “Şuanda ayda 100 adet alternatif 100 adet hastane tipi solunum cihazı üretmeye kapasitemiz mevcut. Sertifikalar üzerinde çalışıyoruz. Söz konusu insan sağlığı olduğundan belirli regülasyonları geçmemiz gerekiyor. Bu yüzden de gerekli tedariki piyasaya sunmak için çalışmalarımızı hızlandırdık” şeklinde konuştu.