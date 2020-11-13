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Yavuz Bingöl'ün menajerinin motorunu çalarak kapkaç yapan hırsızlar yakalandı

Yavuz Bingöl'ün menajerinin motorunu çalarak kapkaç yapan hırsızlar yakalandı
Yavuz Bingöl'ün menajerinin motorunu çalarak kapkaç yapan hırsızlar yakalandı

Beyoğlu’nda Yavuz Bingöl’ün menajeri Erden Demir’in motosikletini çalarak çeşitli yerlerde kapkaç yapan 2 hırsız, Asayiş Şube ekiplerince yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne gelerek motorunu teslim alan Demir, polis ekiplerine teşekkür etti.

Yavuz Bingöl'ün menajerinin motorunu çalarak kapkaç yapan hırsızlar yakalandı - Tıkla İzle

Beyoğlu Cihangir'de geçtiğimiz gün sanatçı Yavuz Bingöl'ün menajeri olan Erden Demir'in motosikleti çalındı. Olayla ilgili inceleme başlatan Asayiş Şube Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kamera görüntülerinden zanlıları tespit etti. Zanlıların motoru kapkaç olaylarında kullandıkları belirlendi. Motoru çalan iki şahsın, Sefaköy'de bir kadının cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çaldıkları tespit edildi. O anlar kameralara da saniye saniye yansıdı.
Oto Hırsızlığı ekipleri, kimliği tespit edilen zanlıları Fatih'te kapkaç yapmaya çalışırken gözaltına aldı. Şüpheliler Umut K.'nin 36 adet, Doğukan O.'nun ise 14 adet suç kaydının olduğu öğrenildi. Zanlılardan alınan motor da sahibi Erden Demir'e teslim edildi.

Asayiş Şube'ye gelerek motorunu alan Demir, polis ekiplerine teşekkür etti.

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