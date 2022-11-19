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Yavuz Kocaömer son yolculuğuna uğurlandı

Yavuz Kocaömer son yolculuğuna uğurlandı
Yavuz Kocaömer son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi (TMPK) ile Türkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfı'nın (TESYEV) kurucusu ve başkanı Yavuz Kocaömer, Levent Camii’nde son yolculuğuna uğurlandı.

Yavuz Kocaömer son yolculuğuna uğurlandı - Tıkla İzle

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi ve Türkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfı Kurucu Başkanı Yavuz Kocaömer, bir süredir tedavisi gördüğü hastanede dün vefat etti. Bugün Levent'te bulunan Afet Yolal Cami'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına merhumun ailesi ve sevenlerinin yanı sıra spor dünyasından birçok isim katıldı. Kocaömer'in cenazesi Anadolu Hisarı Göksu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Yunus Kılıç

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