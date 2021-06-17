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Yavuz Sultan Selim Köprüsü altında balıkçı teknesi ile gemi çarpıştı

Yavuz Sultan Selim Köprüsü altında balıkçı teknesi ile gemi çarpıştı
Yavuz Sultan Selim Köprüsü altında balıkçı teknesi ile gemi çarpıştı

Yavuz Sultan Selim Köprüsü altında As Rosaıla adlı gemi, içinde 2 kişinin bulunduğu balıkçı teknesine çarptı. Balıkçı teknesi batarken, ihbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü altında As Rosaıla adlı gemi içinde 2 kişinin bulunduğu balıkçı teknesine çarptı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün twitter hesabından yapılan açıklamada, “Yavuz Sultan Selim Köprüsü altında As Rosaıla isimli bir gemiyle içinde 2 kişi bulunan 7 metre boyundaki bir balıkçı teknesinin çatışması üzerine Kurtarma-12 ve Mehmetçik römorkörümüz, KEGM-8 ve Tahlisiye-1 botumuz ve balıkadamlarımız ivedilikle olay bölgesine gönderildi” denildi.

Öte yandan, olay anında teknede bulunan 2 kişinin ekipler tarafından kurtarıldığı, olayda can kaybı ve yaralının olmadığı bildirildi.

Hasan Zahid Ezim
 

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