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Yavuz Sultan Selim Köprüsü gökkuşağına büründü

Yavuz Sultan Selim Köprüsü gökkuşağına büründü
Yavuz Sultan Selim Köprüsü gökkuşağına büründü

Anadolu ve Avrupa yakasını birbirine bağlayan Yavuz Sultan Selim Köprüsü gökkuşağına büründü. Havadan çekilen görüntülerde kara bulutların arasından sızan güneş ışığının oluşturduğu gökkuşağı masalsı görüntüler oluşturdu.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü gökkuşağına büründü - Tıkla İzle

İstanbul'da etkili olan yağış beraberinde kartpostallık görüntüler bıraktı. Kara bulutların Yavuz Sultan Selim Köprüsünün üzerine yaklaşırken, bir yandan güneş ışıkları köprüyü aydınlatması eşsiz görüntüler oluşturdu. Havanın kararmaya başlaması ile birlikte bulutların arasından sızan güneş ışıkları yağmurla birleşmesi gök kuşağının oluşmasına neden oldu. Yavuz Sultan Selim Köprüsünün gökkuşağı bürünmüş hali havadan görüntülendi. Köprünün yanında gökkuşağı çıkması masalsı görüntüler oluşturdu.

Ahmet Faruk Sarıkoç

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