Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden kartpostallık görüntüler

İstanbul'un kuzey kesimlerinde etkili olan yoğun sis beraberinde kartpostallık manzaralar oluşturdu. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü kaplayan sis bulutları görenleri kendine hayran bıraktırdı. Yoğun sis altında görüntülenen köprünün ayaklarının zaman zaman kaybolduğu görüldü. İstanbul Boğazı ile birlikte sis içinde kalan köprünün eşsiz manzarası ise görenleri kendine hayran bıraktı. 322 metre yükseklikteki köprünün kimi zaman Anadolu Yakası'ndaki kimi zaman da Avrupa Yakası'ndaki kulesi adeta görünmez oldu. Yoğun sis İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğine engel olmazken şehrin iç kısımlarına doğru dağıldı.

Ahmet Faruk Sarıkoç

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