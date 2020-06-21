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Yavuzlar Mahallesi'nde bıçaklı kavga: 6 yaralı

Yavuzlar Mahallesi'nde bıçaklı kavga: 6 yaralı
Yavuzlar Mahallesi'nde bıçaklı kavga: 6 yaralı

Kayseri’nin Yavuzlar Mahallesi’nde çıkan bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi Karadeniz Caddesi'nde Orhan K. (38) Ve Ali K. (57) ile Mehmet K.(37), Nilüfer K.(39), Alican K.(20) ve Ali K.(18) arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrasında Orhan K. kafasından ve Ali K. elinden yaralanırken, Mehmet K. ve Nilüfer K. vücutlarında oluşan çok sayıda bıçak darbesi ile Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kavgada Alican K. ve Ali K. da vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.
Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken, kavga ile ilgili işlem başlatıldı.

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