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Yaya çarpan otomobil olay yerinden kaçtı: 1 ağır yaralı

Yaya çarpan otomobil olay yerinden kaçtı: 1 ağır yaralı
Yaya çarpan otomobil olay yerinden kaçtı: 1 ağır yaralı

Nevşehir’de bu akşam saatlerinden meydana gelen trafik kazasında bir yayaya çarpan otomobil sürücüsü ve içerisinde bulunan şüpheliler olay yerinden kaçtı. Yayaya çarpıp kaçan 5 kişiden 3’ü polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, bu akşam saatlerinde Zübeyde Hanım Caddesi'nde karşıdan karşıya geçmekte olan 50 yaşındaki Mehmet Mahir Durmaz'a 50 ED 182 plakalı otomobil çarparak olay yerinden kaçtı. Araç sürücüsü ve içerisinde bulunan 4 şüpheli kaza yerinden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan boş bir araziye aracın plakalarını sökmesinin ardından olay yerinden yaya olarak kaçtı. Kaçan şüphelilerden araç sürücüsü ve 2 kişi polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alınırken diğer 2 şüpheli ise her yerde aranıyor. 

Otomobilin çarptığı Mehmet Mahir Durmaz'ın Devlet Hastanesindeki tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.  

Coşkun Sağlamdin

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