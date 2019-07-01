Yaya çarpan otomobil olay yerinden kaçtı: 1 ağır yaralı

Edinilen bilgilere göre, bu akşam saatlerinde Zübeyde Hanım Caddesi'nde karşıdan karşıya geçmekte olan 50 yaşındaki Mehmet Mahir Durmaz'a 50 ED 182 plakalı otomobil çarparak olay yerinden kaçtı. Araç sürücüsü ve içerisinde bulunan 4 şüpheli kaza yerinden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan boş bir araziye aracın plakalarını sökmesinin ardından olay yerinden yaya olarak kaçtı. Kaçan şüphelilerden araç sürücüsü ve 2 kişi polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alınırken diğer 2 şüpheli ise her yerde aranıyor.

Otomobilin çarptığı Mehmet Mahir Durmaz'ın Devlet Hastanesindeki tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Coşkun Sağlamdin