Yaya geçidinde çarptı, arkasına bile bakmadı

Olay, geçtiğimiz günlerde Adapazarı ilçesi Yazlık Caddesi üzerinde bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü önündeki yaya geçidinde meydana geldi. İki genç, yaya geçidi üzerinden yolun karşısına geçmek istedi. Kudüs Caddesi istikametine doğru sağ şeritten ilerlemekte olan bir araç, yavaşlayarak gençlere yol verdi. Bu esnada yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen iki gençten birine, sol şeritten gelen farklı bir otomobil çarptı. Hatalı sürücü, çarptığı yayayı hiçe sayarak yoluna devam etti. Kaza anı ise yayalara yol veren aracın içerisinde bulan kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.

Ali Yıldırım

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