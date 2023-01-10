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Yaya geçidinde çarptı, arkasına bile bakmadı

Yaya geçidinde çarptı, arkasına bile bakmadı
Yaya geçidinde çarptı, arkasına bile bakmadı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü önündeki yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen gence otomobil çarptı. Hatalı sürücü arkasına bile bakmadan yoluna devam ederken, o anlar araç içi kamerasına yansıdı.

Yaya geçidinde çarptı, arkasına bile bakmadı - Tıkla İzle

Olay, geçtiğimiz günlerde Adapazarı ilçesi Yazlık Caddesi üzerinde bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü önündeki yaya geçidinde meydana geldi. İki genç, yaya geçidi üzerinden yolun karşısına geçmek istedi. Kudüs Caddesi istikametine doğru sağ şeritten ilerlemekte olan bir araç, yavaşlayarak gençlere yol verdi. Bu esnada yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen iki gençten birine, sol şeritten gelen farklı bir otomobil çarptı. Hatalı sürücü, çarptığı yayayı hiçe sayarak yoluna devam etti. Kaza anı ise yayalara yol veren aracın içerisinde bulan kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.

Ali Yıldırım

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