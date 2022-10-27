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Yaya geçidinde tehlikeli oyun!

Yaya geçidinde tehlikeli oyun!
Yaya geçidinde tehlikeli oyun!

Erzincan’da maceracı 3 genç, kırmızı ışıkta araçların durmasını fırsat bilerek yaya geçidinde birdirbir oynadı. Tehlikeli oyun kameraya yansıdı.

Yaya geçidinde tehlikeli oyun - Tıkla İzle

Erzincan kent merkezinde araç ve yaya trafiğinin en yoğun olduğu Dörtyol Kavşağında kırmızı ışıkta yaşanan olay görenleri şaşkına çevirdi. Maceracı 3 genç, araçların kırmızı ışıkta durmasını fırsat bilerek çevredekilerin şaşkın bakışları arasında birdirbir oynadı. Tehlikeli oyunu gören vatandaşlar cep telefonlarına sarılarak, o anları görüntüledi. Gençler ise oyununa yeşil ışık yayana kadar devam etti. Kırmızı ışıkta bekleyen araç sürücüleri de gençleri korna çalarak uyardı.

Emin Ferhat Sevilir
 

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