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Yaya geçidini kullanan kadına cip çarptı

Yaya geçidini kullanan kadına cip çarptı
Yaya geçidini kullanan kadına cip çarptı

Eskişehir’de yaya geçidinden geçen kadına cipin çarptığı anlar güvenlik kamerasına yakalandı.

Kaza, Süleyman Çakır Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dün öğle saatlerinde cadde üzerinde bulunan yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen bir kadına cip çarptı. Sağ şeritteki otomobilin yol vermesiyle yaya geçidini kullanmaya başlayan kadına sol şeritten gelen cipin çarptığı anlar çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yakalandı.

Ali Furkan Çetiner

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