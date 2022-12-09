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Yaya yolunu kullanmayan vatandaşa motosiklet çarptı

Yaya yolunu kullanmayan vatandaşa motosiklet çarptı
Yaya yolunu kullanmayan vatandaşa motosiklet çarptı

Samsun'da yaya yolunu kullanmadan yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaşa motosiklet çarptı. Kazada yaya ile motosiklet sürücüsü yaralandı.

Dikkatsizlik ve kural ihlali nedeniyle meydana gelen kazalar Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ile güvenlik kameralarınca kaydedildi. Samsun'da meydana gelen kazalarda yayaların ve sürücüleri dikkatsizliği birçok kazaya sebebiyet verdi. Atakum ilçesinde gerçekleşen kazada bir tırın kör noktasında ilerleyen sürücü facianın eşiğinden döndü. Tırın arkadan çarpmasıyla yoldan çıkan çıkan otomobil sürücüsü kaldırıma çarparak durabildi.
Atakum ilçesinde meydana gelen diğer bir kazada ise en sol şeritten en sağ şeride geçmek isteyen motosikletli kurye diğer bir motosikletli kurye ile çarpıştı.

Furkan Abrek Ünal

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