Yayalar geçit yerine yolu kullandı

Trafikte yaya önceliğine vurgu yapmak için Türkiye'nin birçok ilinde trafik uygulaması gerçekleştirildi. Düzce'de de yaya geçitlerinin bulunduğu noktalarda düzenlenen uygulamalarda yayalara yol vermeyen sürücülere cezai işlem uygulandı. Düzce'nin en işlek caddelerinden biri olan İstanbul Caddesi'nde de polis ekipleri uygulama gerçekleştirdi. Uygulamada yayaların geçidi kullanmayarak yoldan geçtiği görüldü. Yayalara geçitleri kullanmaları için uyarılarda bulunan ekipler, vatandaşlara yaya geçitlerinin bulunduğu noktaları gösterdi. Polis ekiplerinin bölgede olmasına rağmen vatandaşların yaya geçidini kullanmaması dikkat çekti.

Enes Bektaş-Selçuk Akyol