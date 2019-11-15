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Yayalar ıslak yolda kayan aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu

Yayalar ıslak yolda kayan aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu
Yayalar ıslak yolda kayan aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu

Rusya’da yayalar, yağışlı havada 180 derece dönerek kaldırıma doğru kayan aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Yayalar ıslak yolda kayan aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu - Tıkla İzle

Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araç yolda ilerlerken yağış nedeniyle ıslanan yolda bir anda kontrolden çıktı. Sürücünün kontrolünü kaybettiği araç, ters istikamete halka çizerek dönerek kaldırımlara çıktı. Bu sırada kaldırımda yürüyen 2 yayanın üstüne doğru ilerleyen araç duvara çarptı. Yayalar aracın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Aracın sürücüsü, duvara çarptıktan sonra olay yerinden hızla gaza basarak uzaklaştı. Bölge trafik ekipleri kaçan sürücüyü yakalayarak gözaltına aldı.

Kaza raporu tutulan aracın yaz lastikleri kullandığı için kontrolden çıktığı ve sürücüye para cezası kesildiği, sürücü hakkında kaçtığı için de dava açıldığı öğrenildi. Ekipler, kaza ile ilgili görüntüleri paylaşarak, Rus sürücüleri kış lastiklerini takmaları konusunda uyardı.

Erhan Altıparmak

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