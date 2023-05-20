Yayalara çarpmamak için fren yapan sürücünün çabası yeterli olmadı

Kaza, Aşağı Pazarcı Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İbrahim Sözen Caddesi istikametinden Sanayi istikametine yolun sağ şeridinden seyir halindeki Ramazan Erol'un kullandığı 07 AOU 666 plakalı motosiklet, aniden önüne çıkan yayaları görünce frene basınca devrildi. Devrilerek yerde sürüklenen motosiklet, yolun karşısına geçmekte olan Ahmet Çakar ve Tülay Çakar isimli yayalara çarparak yaralanmalarına neden oldu.

Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Diğer taraftan kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde motosikletin önce devrildiği sonra yayalara çarptığı görüldü.

Arif Kaplan

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