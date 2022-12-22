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Yayalara çarpmamak isterken ağaca çarptı: 1 yaralı

Yayalara çarpmamak isterken ağaca çarptı: 1 yaralı
Yayalara çarpmamak isterken ağaca çarptı: 1 yaralı

Kahramanmaraş’ta yola çıkan yayalara çarpmamak için manevra yapan sürücünün kullandığı otomobil ağaca çarptı.

Kaza, Onikişubat ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, M.B idaresindeki 46 ABZ 26 plakalı otomobil, bulvar üzerinde seyir halindeyken karşıdan karşıya geçmek için yola inen yayaları fark etti. Yayalara çarpmamak için manevra yapan sürücü, aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjdeki ağaca çarptı. Kazada hafif şekilde yaralanan sürücüye, sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti.

Halil Ulubey

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