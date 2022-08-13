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Yayaların arasına daldı, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı

Yayaların arasına daldı, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı
Yayaların arasına daldı, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı

Tokat'ta yolun karşısına geçmeye çalışan 2 yaya motosikletin çarpması sonucu biranda kendini yerde buldu. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Yayaların arasına daldı, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı - Tıkla İzle

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı Temmuz ayında KGYS kameralarına yansıyan trafik kazası görüntülerini internet sitesinde paylaştı. Paylaşılan görüntülerde Tokat'ın Turhal ilçesinde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kadına hızla gelen motosikletin çarptığı anlar yer aldı. Çarpmanın etkisi ile yere düşen yayalar hafif şekilde yaralandı. Bir diğer kaza ise saat kulesi kavşağında meydana geldi. Kavşaktan diğer yöne geçmek isteyen otomobille hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobilin arkasında bulunan takım çantası içindeki malzemelerin yola savrulduğu anlar kameralara yansıdı.

Nurhan İçmez

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