Yayanın hayatı için kendi canını tehlikeye attı

Kaza, Reşadiye Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, santral istikametinden eski kiler ışıklar yönüne seyreden Y. E. idaresindeki motosiklet, bir anda yoldan geçen yaya kadına çarpmamak için manevra yaptı. Manevra sonucu devrilen motosikletin üzerindeki kurye yaralandı.

Kaza sonrası yaralanan motosikletli genç, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

“Biraz daha dikkatli olsunlar”

Kazayla ilgili konuşan görgü tanığı esnaf Süleyman Çelik, “Kurye kardeşimiz motosikletiyle seyrederken, yola çıkan yaya bir vatandaş zarar görmesin diye kaza geçirdi. Kuryelerin sorumluluk bilincinde olduğunu biliyoruz, ama biraz daha dikkatli olmalarında fayda var” diye konuştu.

Hüseyin Tayyar

