Yayaya çarpan sürücü aracını park edip gitti

Kaza, akşam saatlerinde Hacıseyitali Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü henüz bilinmeyen 42 K 7723 plakalı Mercedes marka hafif ticari araç cadde üzerinde karşıya geçmeye çalışan M.A.'ya çarptı. Kazada M.A. yaralanırken, araç sürücüsü ise aracını park ederek olay yerini terk etti. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerini terk eden sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

İsmail Sünbül

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