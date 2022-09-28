Yayaya çarpıp kaçtı: 1 yaralı

Kaza, İstiklal-Kurtpınar Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bir marketin önündeki yaya geçidinde meydana geldi. İddiaya göre, bir otomobil, yaya geçidi üzerinden karşıya geçmek isteyen B.B.'ye çarptı ve kazadan sonra durmayarak olay yerinden hızla uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Müberra Çelebi

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