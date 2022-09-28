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Yayaya çarpıp kaçtı: 1 yaralı

Yayaya çarpıp kaçtı: 1 yaralı
Yayaya çarpıp kaçtı: 1 yaralı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir araç yayaya çarpıp kaçtı. Sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaza, İstiklal-Kurtpınar Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bir marketin önündeki yaya geçidinde meydana geldi. İddiaya göre, bir otomobil, yaya geçidi üzerinden karşıya geçmek isteyen B.B.'ye çarptı ve kazadan sonra durmayarak olay yerinden hızla uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Müberra Çelebi

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