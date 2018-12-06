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Yayaya çarpıp kaçtı |Bursa haberleri

Yayaya çarpıp kaçtı |Bursa haberleri
Yayaya çarpıp kaçtı |Bursa haberleri

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yolun karşısına geçerken bir otomobilin çarptığı kadın yaralanırken, sürücü olay yerinden kaçtı.

Edinilen bilgilere göre, Sinanbey Mahallesi Zafer Caddesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen Beyza A.'ya seyir halinde olan 11 DB plakalı ismi öğrenilemeyen araç sürücüsü çarpıp kaçtı. Kaza sonucu hafif yaralanan kadının yardımına çevrede bulunan vatandaşlar yetişti. Beyza A, ayakta durmakta güçlük çekince ambulans gelene kadar vatandaşlar tarafından getirilen tabure üzerine oturdu. Beyza A.'ya gelen 112 ekipleri yaptıkları müdahale sonucu İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Emniyet ekipleri çarpıp kaçan aracı bulmak için çalışma başlattı. 

Seyfettin Aras 

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