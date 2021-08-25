Yayaya çarpmamak için frene basınca takla attı: 2 yaralı

Kaza, Türbe Mahallesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bafra istikametinden Türbe'ye doğru seyir halinde olan İlyas Şamil Ayfer idaresindeki 55 NA 370 plakalı otomobil, Türbe Mahallesi girişinde yolun karşısına geçmeye çalışan Bayram Demir'e (70) çarpmamak için frene basarak direksiyon hakimiyetini kaybetti. Önce yayaya çarpan otomobil daha sonra yolun solunda bulunan büyük taş parçasına çarparak takla attı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü İlyas Şamil Ayfer ve yaya Bayram Demir olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ters dönen aracı düzelterek araçta herhangi yangın ve patlamaya karşı önlem olarak akü bağlantılarını kesti.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.



Ahmet Şükrü Uluçay

