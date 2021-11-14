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Yayaya çarpmamak için manevra yapınca motosikletten düştüler

Yayaya çarpmamak için manevra yapınca motosikletten düştüler
Yayaya çarpmamak için manevra yapınca motosikletten düştüler

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde, yayaya çarpmamak için sürücüsünün manevra yapması neticesinde kontrolden çıkan motosiklet üzerinde bulunan 2 kişi, yere düşerek yaralandı.

Yayaya çarpmamak için manevra yapınca motosikletten düştüler - Tıkla İzle

Kaza, Akyazı'nın Konuralp Mahallesi Ada Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 54 ABB 237 plakalı motosiklet sürücüsü Selman A. (28) önüne çıkan yayaya çarpmamak için manevra yaptı. Kontrolden çıkan motosikletten savrularak yere düşen sürücü Selman A. (28) ve motosiklette bulunan Sevcan A. (36) yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Ali Yıldırım
 

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